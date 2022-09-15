Нет визуальных подтверждений освобождения украинскими войсками села Киселевка вблизи оккупированного Херсона.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил о якобы деоккупации Киселевки, и ВСУ от областного центра разделяет «единственный населенный пункт – Чернобаевка».

Однако военные аналитики не нашли подтверждения этого заявления, поскольку украинское командование до сих пор сохраняет оперативное молчание по поводу продвижения ВСУ на юге, а рашистские блоггеры это отрицали.

Нет также никаких фото- и видеоподтверждений от украинских военных.

Напомним, российские силы, вероятно, нанесли удар по украинской гидротехнической инфраструктуре на Криворожье 14 сентября, чтобы воспрепятствовать украинским операциям на реке Ингулец, считают эксперты Института изучения войны (ISW).