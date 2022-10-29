Операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября. Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью проекту The War Zone.

— Скорее всего, операция по захвату Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца. В Херсоне сейчас находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения, - сказал Кирилл Буданов.

Большая часть из них — это воздушно-десантные войска РФ, российские силы специальных операций и морская пехота, то есть наиболее боеспособные подразделения, находящиеся в России, пояснил Буданов. Эти подразделения составляют скелет группировки, и она усиливается также мобилизованным личным составом, отметил он.

Буданов сообщил, что в Херсонской области находится около 40 тысяч военных РФ.

- Это войска в Херсоне, а также прямо в районах западного берега (реки Днепр - ред.), а также войска, которые дислоцируются на восточном берегу, - рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны.

Буданов добавил, что россияне могут прибегнуть к частичному подрыву дамбы Каховской ГЭС.

— По нашей оценке, если такое решение будет принято, то они подорвут только дорогу, которая проходит через дамбу, чтобы сделать невозможным проезд нашей техники, а также шлюзы плотины, что приведет лишь к частичному разрушению объекта, — рассказал Буданов.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, покинули территорию военного аэродрома «Чернобаевка» в Херсонской области.