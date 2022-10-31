В Полтавской области вводятся графики почасового отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

По его словам, отключение света должно быть максимально справедливым и прогнозируемым. Люди должны знать, когда и на сколько у них исчезнет электроэнергия.

— Поэтому Полтавщина вводит графики почасового отключения. Область разделили на три очереди, которые будут выключать по установленному графику, – добавил Дмитрий Лунин.

Он обнародовал перечень населенных пунктов и улиц, принадлежащих той или иной очереди. Также есть график отключений на ноябрь.

Продолжительность отключения электроэнергии будет колебаться от 1,5 до 2 часов.

Напомним, в акционерном обществе «Николаевоблэнерго» объяснили, почему не могут заблаговременно предупредить жителей области об отключении электроэнергии.