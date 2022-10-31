Лидер главного оппозиционного движения Чехии ANO и бывший премьер Андрей Бабиш намерен баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил в эфире телеканала Nova, пишет «Европейская правда».

— Когда я вижу, как правительство не работает, как оно не помогает людям, насколько оно бездейственно, я решил пойти на это, — сказал Андрей Бабиш.

С самого начала, когда он пришел в политику как бизнесмен, у него была и есть, по его словам, лишь одна цель — «сделать жизнь людей в нашей стране лучше», добавил политик.

Андрей Бабиш считает, что не имеет больших шансов быть избранным.

— Но я большой боец и сделаю все, чтобы убедить людей в том, что я хороший кандидат в президенты, — добавил он.

Заявка на должность президента должна быть подана не позднее 8 ноября и сопровождается подписями не менее десяти сенаторов, двадцати депутатов или 50 тысяч граждан.

ANO созвала пресс-конференцию на понедельник, чтобы официально представить своего кандидата в президенты.

До сих пор Андрей Бабиш не исключал, но не подтверждал, что будет стремиться к высшей должности в государстве.

68-летнему политику и одному из богатейших чехов выдвинули обвинения по делу о махинациях с субсидиями при строительстве комплекса «Гнездо аистов».

Первый тур президентских выборов в Чехии намечен на 13-14 января 2023 года. При этом действующий президент Милош Земан, ранее неоднократно делавший заявления в поддержку РФ, но после 24 февраля сменивший позицию, добывает второй срок и уходит с должности.

По-прежнему ключевым кандидатом в президенты от коалиции является отставной генерал Петр Павел. Важно также, что он является фаворитом у букмекеров, которые оценивают его шансы на победу в 36% (вдвое выше Бабиша).