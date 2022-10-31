Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин использует как минимум трех двойников.
Об этом он сказал в интервью Daily Mail, сообщает пресс- служба ведомства.
Руководитель военной разведки Украины рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников Владимира Путина, заменявших его в «особых случаях», но сейчас это «обычная практика».
«Мы знаем о трех постоянно появляющихся людях, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека», – отметил начальник ГУР МО Украины.
Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что 19 июля в Иран летал не президент России Владимир Путин, а его двойник.
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Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин использует как минимум трех двойников.
Об этом он сказал в интервью Daily Mail, сообщает пресс- служба ведомства.
Руководитель военной разведки Украины рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников Владимира Путина, заменявших его в «особых случаях», но сейчас это «обычная практика».
«Мы знаем о трех постоянно появляющихся людях, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека», – отметил начальник ГУР МО Украины.
Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что 19 июля в Иран летал не президент России Владимир Путин, а его двойник.