Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин использует как минимум трех двойников.

Об этом он сказал в интервью Daily Mail, сообщает пресс- служба ведомства.

Руководитель военной разведки Украины рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников Владимира Путина, заменявших его в «особых случаях», но сейчас это «обычная практика».

«Мы знаем о трех постоянно появляющихся людях, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека», – отметил начальник ГУР МО Украины.