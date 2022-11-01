Российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Но запасы этих снарядов очень ограничены.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка публикует спутниковые снимки белорусского аэродрома Мачулищи, где припаркованы два истребителя МиГ-31К, способных нести ракеты «Кинжал».

Там утверждают, что у самолетов хранился контейнер, вероятно, связанный с баллистическими ракетами воздушного базирования «Кинжал».

Россия использует эти ракеты с 2018 года, однако ранее их не фиксировали в Беларуси.

— Россия иногда запускала эти ракеты во время войны в Украине, но их запасы, вероятно, очень ограничены, —говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в британской разведке объяснили, что размещение «Кинжалов» в Беларуси дает РФ небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины.

— Скорее всего, развертывание осуществлялось для того, чтобы дать сигнал Западу и представить Беларусь как все более замешанный в войне, — считают в оборонном ведомстве Британии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что обеспечение защиты украинского неба от российских ракет и дронов будет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, если к этому присоединятся западные партнеры.