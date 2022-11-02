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Конституционный Суд признал конституционным закон от 3 сентября 2019 года, которым отменялась неприкосновенность народных депутатов Украины.
Об этом свидетельствует сообщение КСУ
«1 ноября, на пленарном заседании Большая палата Конституционного Суда Украины приняла Решение по делу о вступивших в силу конституционного контроля изменений в Конституцию Украины по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)». Конституционный Суд Украины признал оспариваемый Закон соответствующими Конституции Украины.», - говорится в сообщении.
50 нардепов, которые пожаловались на закон, утверждали, что он неконституционный, поскольку его приняли с нарушением конституционной процедуры.
Законом вносятся изменения, позволяющие привлекать народных депутатов без согласия на это Верховной Рады.
Текст решения КС и его резюме будут обнародованы на официальном сайте Конституционного Суда 2 ноября 2022 года.
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Конституционный Суд признал конституционным закон от 3 сентября 2019 года, которым отменялась неприкосновенность народных депутатов Украины.
Об этом свидетельствует сообщение КСУ
«1 ноября, на пленарном заседании Большая палата Конституционного Суда Украины приняла Решение по делу о вступивших в силу конституционного контроля изменений в Конституцию Украины по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)». Конституционный Суд Украины признал оспариваемый Закон соответствующими Конституции Украины.», - говорится в сообщении.
50 нардепов, которые пожаловались на закон, утверждали, что он неконституционный, поскольку его приняли с нарушением конституционной процедуры.
Законом вносятся изменения, позволяющие привлекать народных депутатов без согласия на это Верховной Рады.
Текст решения КС и его резюме будут обнародованы на официальном сайте Конституционного Суда 2 ноября 2022 года.