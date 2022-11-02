В течение следующих трех лет власти Канады планируют существенно расширить возможности для приема мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миграционный план, представленный министерством иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

«В прошлом году Канада приняла 405 тысяч новоприбывших, что является рекордным количеством для одного года. Правительство продолжает этот амбициозный подход и в следующем году ставит целью принять 465 тысяч постоянных жителей, в 2024-м — 485 тысяч и в 2025-м — 500 тысяч», — заявили в министерстве.

Отмечается, что новая миграционная политика будет уделять больше внимания привлечению мигрантов в малые города и сельские регионы.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение числа мигрантов призвано помочь преодолеть острую нехватку рабочей силы в стране. План основан на иммиграции как стратегии помощи бизнесам. В ключевых секторах, в том числе в медицине, промышленности и технологических областях, для решения социальных и экономических вызовов, которые предстанут перед Канадой в последующие десятилетия.

Еще одной задачей нового миграционного плана является рост численности франкоязычного населения вне провинции Квебек.

По состоянию на конец третьего квартала этого года в Канаде проживает около 39 миллионов человек. То есть при условии выполнения миграционного плана ежегодно количество вновь прибывших в страну будет превышать 1,2% общего населения.

Напомним, правительство Нидерландов вводит изменения для украинских беженцев. С 1 ноября в паспорте нужно иметь отметку, подтверждающую статус временной защиты.