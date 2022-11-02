Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного военного обучения «Щит Союза-2023».

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

— Обсудим основы замысла совместного оперативного обучения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Щит Союза-2023», которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году, – сказал он во время заседания коллегии Минобороны Белоруссии и Российской Федерации в режиме видеоконференций.

Хренин добавил, что во время коллегии заслушают доклады «об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории», а также о состоянии и направлениях усовершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Министр обороны РБ повторил нарративы Кремля и Лукашенко о том, что якобы на Беларусь и Россию продолжается «беспрецедентное давление и гибридное влияние», а НАТО якобы «совершенствует военную инфраструктуру у границ Союзного государства».

Напомним, сейчас на территории Беларуси находится около 4300 военнослужащих РФ , почти 80% которого – мобилизованный персонал.