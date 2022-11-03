Российское посольство более 40 лет арендовало имущество в лесничестве Яблона вблизи Варшавы. Однако после разрыва сделки из-за большой задолженности стало известно, что здания полностью пусты и разрушены — выбиты окна, прогнил пол и обрушены крыши.

Об этом сообщает портал TVN24 со ссылкой на слова заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдуарда Сярко.

По его словам, в середине апреля из-за неуплаты арендной платы лесная инспекция немедленно расторгла договор с посольством России по аренде здания. Несмотря на многочисленные обращения, посольство России так и не уволило дом, поэтому имущество пришлось забирать. Однако здание оказалось настолько разрушенным, что теперь на его месте придется строить новое.

— Центр полностью разорен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали, - рассказал спикер польских Гослесов Михал Гзовский.

Известно, что РФ арендовала эту территорию с 1980-х годов. Участок охватывает около 6 га. На ней расположены два отеля, две виллы и восемь летних коттеджей. Когда лесная инспекция взялась забирать имущество у россиян, все помещения были в ужасном состоянии: выбиты окна, прогнили пол, обвалены крыши, разрушена техника и мебель.

Отмечается, что россияне «исчерпали все правовые аспекты», поэтому больше «не имеют оснований претендовать на какие-либо права». Пока известно, что РФ задолжала за аренду имущества 12 тысяч злотых. Однако причиной расторжения соглашения был не только долг, но и агрессия Российской Федерации против Украины.