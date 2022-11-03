Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц изменил свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину и позицию по отношению к стране-агрессору России.

Об этом сообщает DailySabah в Twitter .

По его словам, дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем.

— Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совсем другую позицию по отношению к Путину и изменил свою позицию по отношению к России, отметив общие позиции, — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен предложили запустить новый план Маршалла для послевоенного восстановления Украины.