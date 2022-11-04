В правительстве Великобритании расценивают заявления министерства обороны России о якобы причастности британских военных к «атаке на корабль черноморского флота» как попытку отвлечь внимание от потерь на поле боя и бомбардировок гражданского населения и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Sky News.

— В последние дни Россия предъявила ряд обвинений против Великобритании, явно направленных на то, чтобы отвлечь внимание от незаконного вторжения России в Украину, потерь РФ на поле боя и бомбардировок гражданского населения и энергетической инфраструктуры без учета международного права и утраты невинных жизней, — говорится. в заявлении представителя британского правительства.

Он также отметил, что правительство не планирует давать комментарии по поводу этих обвинений, заверив при этом, что Британия будет оставаться преданной поддержке Украины.

Напомним, в субботу, 29 октября, беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман «Адмирал Макаров».