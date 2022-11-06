Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики договорились усилить поддержку Украины и сохранить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

Кроме того, страны намерены ужесточить двустороннее сотрудничество на фоне активизации военных действий Китая и Северной Кореи.

Также Япония и Великобритания ускорят переговоры по скорейшему заключению соглашения, которое повысит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами, а также соглашение о совместной разработке истребителя.

Ранее сообщалось, что Япония осуждает российские ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру и людей в разных частях Украины, равно как и ядерный шантаж.