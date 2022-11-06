После недавних сообщений о том, что Тегеран готовит атаку на Саудовскую Аравию, США направили военные самолеты в сторону Ирана.

Об этом сообщает WP.

Издание отмечает, что, несмотря на недовольство Вашингтона решением Саудовской Аравии сократить добычу нефти в условиях глобального дефицита, администрация президента США Джо Байдена ищет признаки того, что тесные, сложившиеся десятилетиями отношения в сфере безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом могут быть спасены.

Связи и обязательства помочь защитить своих стратегических партнеров, особенно Ирана, являются неотъемлемой частью обороны США на Ближнем Востоке. Когда недавние доклады разведки предупредили о возможных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США подняло в воздух боевые самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, в направлении Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности американских и саудовских оружий.

Поднятие самолетов в воздух, осуществленное как вооруженная демонстрация силы и о котором ранее не сообщалось, стало последней иллюстрацией важности партнерства, которое, по словам администрации США, Вашингтон сейчас пересматривает.

- Будут определенные последствия для того, что они сделали, - сказал Джо Байден после того, как в прошлом месяце на заседании ОПЕК+ Саудовская Аравия согласилась сократить добычу нефти.

Ранее Саудовская Аравия предупредила США о том, что Иран готовится «в ближайшее время» совершить нападение на нее и Ирак – так он стремится отвлечь внимание населения от продолжающихся более месяца антиправительственных протестов.