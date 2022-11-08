Иранская оппозиционная партия призвала провести новые выборы, чтобы покончить с протестами и их насильственным подавлением, всколыхнувшим страну после смерти молодой женщины Махсы Амини после задержания полицией морали.

Азар Мансури, генеральный секретарь Союза исламской народной партии Ирана, заявила в своем твиттере 7 ноября, что руководство страны должно решить первопричины протестов вместо того, чтобы обвинять внешние силы, такие как Запад.

«Отсутствие политической легитимности – наиболее очевидная угроза национальной безопасности страны. Вы хотите внести законные изменения? Не вычеркивайте проблему, выясните причину протеста людей и спросите себя, есть ли еще путь свободных выборов и независимого гражданского общества?» – написала она.

Призыв Мансури раздался после очередной ночи протестов, которые продолжаются, несмотря на усиление репрессий со стороны властей.

227 из 290 законодателей Ирана 6 ноября призвали судебную систему «решительно справиться» с виновниками беспорядков.

В ответ на это многие собрались в западном иранском городе Мариван через несколько часов после похорон Насрин Гадери – курдской студентки, которую убили в Тегеране во время протестов.

В знак поддержки протестующих игроки национальной сборной Ирана по пляжному футболу отказались праздновать свою победу на Межконтинентальном кубке Эмиратов по пляжному футболу 6 ноября. После вручения чемпионского кубка команда торжественно стояла на пьедестале со скрещенными руками в знак солидарности с протестным движением.

Ранее команда отказалась петь национальный гимн во время полуфинала, что вынудило государственное телевидение прекратить прямую трансляцию матча.

Также сообщается, что известный иранский политический активист Маджид Таваколи был избит охранниками тюрьмы Эвин и переведен в одиночную камеру.

Протесты в Иране продолжаются с середины сентября. Информационное агентство правозащитников HRANA сообщило, что по состоянию на 5 ноября в ходе беспорядков погибли 318 протестующих, в том числе 49 несовершеннолетних.

Правительство Ирана не берет на себя ответственность за гибель протестующих и в большинстве случаев объясняет их смерть самоубийствами, болезнью и несчастными случаями.



