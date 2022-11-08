Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен накануне.
Об этом Петер Сийярто заявил в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии, передает «Европейская правда».
Как пояснил глава венгерского МИД, Будапешт уже оказал значительную финансовую помощь Украине и готов продолжать это делать и дальше. Но долгосрочный план совместных заимствований Венгрия не будет поддерживать, потому что он оказался неэффективным во время пандемии COVID-19.
Петер Сийярто добавил, что правительство Венгрии потратило «десятки и сотни миллионов евро» на поддержку заведений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.
— Мы готовы продлить финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать какие-либо общие заимствования ЕС в этой сфере, — отметил он.
Глава венгерской дипломатии в очередной раз подверг критике санкции, введенные Европейским Союзом против России, потому что они, мол, не наносят вред Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.
Напомним, активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России. Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывала фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен накануне.
Об этом Петер Сийярто заявил в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии, передает «Европейская правда».
Как пояснил глава венгерского МИД, Будапешт уже оказал значительную финансовую помощь Украине и готов продолжать это делать и дальше. Но долгосрочный план совместных заимствований Венгрия не будет поддерживать, потому что он оказался неэффективным во время пандемии COVID-19.
Петер Сийярто добавил, что правительство Венгрии потратило «десятки и сотни миллионов евро» на поддержку заведений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.
— Мы готовы продлить финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать какие-либо общие заимствования ЕС в этой сфере, — отметил он.
Глава венгерской дипломатии в очередной раз подверг критике санкции, введенные Европейским Союзом против России, потому что они, мол, не наносят вред Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.
Напомним, активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России. Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывала фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».