Активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России.

Об этом сообщает "Европейская правда».

«Орбан то и дело доказывает, что является супер дружбаном. Дружбаном Путина» — говорится в анонсе происшествия.

Организатором акции выступает Евромайдан Варшава, который вопреки тезисам Орбана настаивает, что не европейские санкции уничтожают Венгрию, а зависимость венгерского правительства от кремлевского режима.

Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывает фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».

— Прямо сейчас под посольством Венгрии в Варшаве я с другими активистами пытаюсь извлечь Орбана, застрявшего в @упи путина. Верю, что когда премьер Венгрии посмотрит на мир с другой перспективы, то сможет наконец увидеть, что россия — это страна-террорист, что ее газ не только ужасно вонючий, но и смертоносный, и что именно из-за этой страны и ее политики в мире сейчас происходит экономический кризис, — отметила лидер инициативы «Евромайдан-Варшава» и лауреат премии «Активист года» в Польше Наталья Панченко.

Напомним, Венгрия и Сербия договорились построить трубопровод для поставок российской нефти в Сербию, поскольку санкции Европейского Союза ограничивают поставки через Хорватию, объявило правительство Венгрии.