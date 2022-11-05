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Активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России.
Об этом сообщает "Европейская правда».
«Орбан то и дело доказывает, что является супер дружбаном. Дружбаном Путина» — говорится в анонсе происшествия.
Организатором акции выступает Евромайдан Варшава, который вопреки тезисам Орбана настаивает, что не европейские санкции уничтожают Венгрию, а зависимость венгерского правительства от кремлевского режима.
Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывает фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».
— Прямо сейчас под посольством Венгрии в Варшаве я с другими активистами пытаюсь извлечь Орбана, застрявшего в @упи путина. Верю, что когда премьер Венгрии посмотрит на мир с другой перспективы, то сможет наконец увидеть, что россия — это страна-террорист, что ее газ не только ужасно вонючий, но и смертоносный, и что именно из-за этой страны и ее политики в мире сейчас происходит экономический кризис, — отметила лидер инициативы «Евромайдан-Варшава» и лауреат премии «Активист года» в Польше Наталья Панченко.
Напомним, Венгрия и Сербия договорились построить трубопровод для поставок российской нефти в Сербию, поскольку санкции Европейского Союза ограничивают поставки через Хорватию, объявило правительство Венгрии.
Перед этим Венгрия заявила, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России.
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Активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России.
Об этом сообщает "Европейская правда».
«Орбан то и дело доказывает, что является супер дружбаном. Дружбаном Путина» — говорится в анонсе происшествия.
Организатором акции выступает Евромайдан Варшава, который вопреки тезисам Орбана настаивает, что не европейские санкции уничтожают Венгрию, а зависимость венгерского правительства от кремлевского режима.
Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывает фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».
— Прямо сейчас под посольством Венгрии в Варшаве я с другими активистами пытаюсь извлечь Орбана, застрявшего в @упи путина. Верю, что когда премьер Венгрии посмотрит на мир с другой перспективы, то сможет наконец увидеть, что россия — это страна-террорист, что ее газ не только ужасно вонючий, но и смертоносный, и что именно из-за этой страны и ее политики в мире сейчас происходит экономический кризис, — отметила лидер инициативы «Евромайдан-Варшава» и лауреат премии «Активист года» в Польше Наталья Панченко.
Напомним, Венгрия и Сербия договорились построить трубопровод для поставок российской нефти в Сербию, поскольку санкции Европейского Союза ограничивают поставки через Хорватию, объявило правительство Венгрии.
Перед этим Венгрия заявила, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России.