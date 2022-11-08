В среду, 9 ноября, будет приниматься решение о запуске отопительного сезона в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в медиацентре «Украина – Укринформ».

– Сегодня второй день, когда среднесуточная температура 8 градусов, планируем в среду принимать решение запускать отопление, – сообщил Виталий Ким.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово к старту отопительного сезона, ведь подготовку к нему начало еще в апреле.