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Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово к старту отопительного сезона, ведь подготовку к нему начало еще в апреле.
Об этом рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— «Николаевоблтеплоэнерго» готово к этому сезону на 100%. Как только будет команда – готовы запускаться, – сказал он.
Николай Логвинов добавил, что планы ремонтных работ выполняли независимо от обстрелов и тревог, а коммунальщики работали максимально, чтобы город был с теплом.
Он отметил, что немаловажную роль играет и готовность балансодержателей к приему тепла. Учитывая ситуацию в городе и отсутствие качественного водоснабжения, на сегодняшний день жилищный фонд готов принимать теплоноситель.
— На большинстве объектов в этом году мы не требовали проведения промывки внутридомовой системы отопления по причине агрессивности воды, требовали в основном гидравлику. Традиционно лучший уровень готовности у ЖЭКов и управляющих компаний, худший — ОСМД, — сказал директор ОКП.
Николай Логвинов добавил, что предприятием теплоноситель планируется подавать во все дома, речь не идет только о разрушенных, а относительно поврежденных – ситуации будут решаться индивидуально.
Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» отметил, что прогнозировать прохождение сезона в условиях полномасштабной войны невозможно, поэтому и город, и предприятие готовятся к разным вариантам хода событий.
Напомним, городские власти Николаева работают над тем, чтобы успеть до середины ноября зашить все выбитые в результате обстрелов окна в квартирах горожан.
Об этом «НикВести» рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, говорится в статье «Зима близко: Каким будет отопительный сезон в Николаеве?».
Отметим, что в Николаеве зашили окна более 73% поврежденных домов и отремонтировать почти половину крыш.
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Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово к старту отопительного сезона, ведь подготовку к нему начало еще в апреле.
Об этом рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— «Николаевоблтеплоэнерго» готово к этому сезону на 100%. Как только будет команда – готовы запускаться, – сказал он.
Николай Логвинов добавил, что планы ремонтных работ выполняли независимо от обстрелов и тревог, а коммунальщики работали максимально, чтобы город был с теплом.
Он отметил, что немаловажную роль играет и готовность балансодержателей к приему тепла. Учитывая ситуацию в городе и отсутствие качественного водоснабжения, на сегодняшний день жилищный фонд готов принимать теплоноситель.
— На большинстве объектов в этом году мы не требовали проведения промывки внутридомовой системы отопления по причине агрессивности воды, требовали в основном гидравлику. Традиционно лучший уровень готовности у ЖЭКов и управляющих компаний, худший — ОСМД, — сказал директор ОКП.
Николай Логвинов добавил, что предприятием теплоноситель планируется подавать во все дома, речь не идет только о разрушенных, а относительно поврежденных – ситуации будут решаться индивидуально.
Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» отметил, что прогнозировать прохождение сезона в условиях полномасштабной войны невозможно, поэтому и город, и предприятие готовятся к разным вариантам хода событий.
Напомним, городские власти Николаева работают над тем, чтобы успеть до середины ноября зашить все выбитые в результате обстрелов окна в квартирах горожан.
Об этом «НикВести» рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, говорится в статье «Зима близко: Каким будет отопительный сезон в Николаеве?».
Отметим, что в Николаеве зашили окна более 73% поврежденных домов и отремонтировать почти половину крыш.