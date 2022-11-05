Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово к старту отопительного сезона, ведь подготовку к нему начало еще в апреле.

Об этом рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— «Николаевоблтеплоэнерго» готово к этому сезону на 100%. Как только будет команда – готовы запускаться, – сказал он.

Николай Логвинов добавил, что планы ремонтных работ выполняли независимо от обстрелов и тревог, а коммунальщики работали максимально, чтобы город был с теплом.

Он отметил, что немаловажную роль играет и готовность балансодержателей к приему тепла. Учитывая ситуацию в городе и отсутствие качественного водоснабжения, на сегодняшний день жилищный фонд готов принимать теплоноситель.

— На большинстве объектов в этом году мы не требовали проведения промывки внутридомовой системы отопления по причине агрессивности воды, требовали в основном гидравлику. Традиционно лучший уровень готовности у ЖЭКов и управляющих компаний, худший — ОСМД, — сказал директор ОКП.

Николай Логвинов добавил, что предприятием теплоноситель планируется подавать во все дома, речь не идет только о разрушенных, а относительно поврежденных – ситуации будут решаться индивидуально.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» отметил, что прогнозировать прохождение сезона в условиях полномасштабной войны невозможно, поэтому и город, и предприятие готовятся к разным вариантам хода событий.

Напомним, городские власти Николаева работают над тем, чтобы успеть до середины ноября зашить все выбитые в результате обстрелов окна в квартирах горожан.

Об этом «НикВести» рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, говорится в статье «Зима близко: Каким будет отопительный сезон в Николаеве?».