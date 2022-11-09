Президент Всемирного боксерского совета (WBC, World Boxing Council) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

Также организация запретила проводить официальные бои в Российской Федерации и Республике Беларусь.

— Всех боксеров из России и Белоруссии убрали из рейтингов WBC. Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Их граждане не смогут соперничать за титул чемпиона WBC, - заявил Маурисио Сулейман.

На текущий момент в рейтингах WBC находились еще несколько российских боксеров, в частности Артур Бетербиев, также имеющий гражданство Канады, владеющий поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, а также Алексей Папин, получивший первое место в рейтинге WBC в первом тяжелом весе. Евгений Романов – первая ступенька в промежуточном весе.