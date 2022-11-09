В оккупированном Мелитополе Запорожской области кадыровец под влиянием наркотиков выстрелил в лицо пациенту в больнице.
Как сообщил мэр города Иван Федоров, в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.
— На этот раз врачи были вынуждены оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо, – написал он.
Он добавил, что раненого мужчину чудом спасли врачи.
Напомним, в оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российской армии в промышленной зоне.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В оккупированном Мелитополе Запорожской области кадыровец под влиянием наркотиков выстрелил в лицо пациенту в больнице.
Как сообщил мэр города Иван Федоров, в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.
— На этот раз врачи были вынуждены оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо, – написал он.
Он добавил, что раненого мужчину чудом спасли врачи.
Напомним, в оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российской армии в промышленной зоне.