В оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления русской армии в промышленной зоне.

Об этом сообщает «СтратКом».

«Речь о заводе холодильного оборудования «Рефма», где было слышно несколько мощных взрывов», — говорится в сообщении.

Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники.

Ранее мэр города Иван Федоров сообщил, что в цехах предприятия оккупанты разместили военную технику, а в офисных помещениях — штаб-квартиру ФСБ.

«Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах», — добавили в «Страткоме».

При этом 3 ноября текущего года в Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов, пишет Генштаб. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.

Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.

Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.