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В оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления русской армии в промышленной зоне.
Об этом сообщает «СтратКом».
«Речь о заводе холодильного оборудования «Рефма», где было слышно несколько мощных взрывов», — говорится в сообщении.
Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники.
Ранее мэр города Иван Федоров сообщил, что в цехах предприятия оккупанты разместили военную технику, а в офисных помещениях — штаб-квартиру ФСБ.
«Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах», — добавили в «Страткоме».
При этом 3 ноября текущего года в Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов, пишет Генштаб. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.
Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.
Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.
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В оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления русской армии в промышленной зоне.
Об этом сообщает «СтратКом».
«Речь о заводе холодильного оборудования «Рефма», где было слышно несколько мощных взрывов», — говорится в сообщении.
Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники.
Ранее мэр города Иван Федоров сообщил, что в цехах предприятия оккупанты разместили военную технику, а в офисных помещениях — штаб-квартиру ФСБ.
«Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах», — добавили в «Страткоме».
При этом 3 ноября текущего года в Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов, пишет Генштаб. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.
Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.
Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.