В России старшеклассников хотят обязать заниматься начальной военной подготовкой. Теперь с необходимостью ее возрождения согласились в министерстве обороны России.

Инициатором инициативы выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет «Настоящее время«.

По данным Российской службы BBC, в министерстве просвещения уже подтвердили, что готовят курс НПП для школ и колледжей, то есть для учебных заведений, где дают среднее специальное образование.

Инициатива о начальной военной подготовке для школьников еще не рассмотрена в Госдуме, но ее уже всерьез обсуждают в российских медиа.

В министерстве обороны России считают, что начальной военной подготовке необходимо выделить 140 учебных часов в течение двух последних лет в школах и колледжах. Получается около двух часов в неделю. Причем, по задумке депутата Сергея Миронова, эти два часа должны будут проводить с детьми участники войны в Украине.

Введение военной подготовки поможет трудоустроить десятки тысяч военных, а учащихся подготовит «к возможному противостоянию с врагом», заявил Миронов.

Напомним, что Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного военного обучения «Щит Союза-2023».