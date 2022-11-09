Великобритания передает Вооруженным силам Украины комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь им защищать свою страну в изнуряющих зимних условиях.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Британцы передадут Силам обороны еще 12 тысяч спальных комплектов и 150 палаток с подогревом. До середины декабря Великобритания должна предоставить более 25 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов, чтобы военные могли действовать и выживать при низких температурах в Украине.

Эти комплекты для «экстремально холодной погоды» являются дополнением к более чем 7 тысячам комплектов для холодной погоды, которые раздают украинским военным в рамках учений Interflex в Великобритании.

Напомним, Литва передаст Украине зимнюю форму примерно на 2 миллиона евро. В общей сложности этого хватит на 25 тысяч украинских военных.