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Литва передаст Украине зимнюю форму примерно на 2 миллиона евро. В общей сложности этого хватит на 25 тысяч украинских военных.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, цитирует Delfi.
Министр считает, что антизападная риторика и ядерные угрозы президента России Владимира Путина - попытка удержать страны Запада от поддержки Украины. Однако Анушаускас уверяет, что поддержка Литвы остается значительной.
По его словам, уже сейчас сумма помощи от Литвы вооружением и другой военной техникой составляет около 209 миллионов евро. В частности, Литва передала гаубицы калибра 105 мм и бронетехнику М113, а также экипировала уже 500 украинских военнослужащих.
Напомним, Франция отправит более тысячи тонн гуманитарных грузов в Украину через порт Констанца в Румынии.
Литва передаст Украине зимнюю форму примерно на 2 миллиона евро. В общей сложности этого хватит на 25 тысяч украинских военных.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, цитирует Delfi.
Министр считает, что антизападная риторика и ядерные угрозы президента России Владимира Путина - попытка удержать страны Запада от поддержки Украины. Однако Анушаускас уверяет, что поддержка Литвы остается значительной.
По его словам, уже сейчас сумма помощи от Литвы вооружением и другой военной техникой составляет около 209 миллионов евро. В частности, Литва передала гаубицы калибра 105 мм и бронетехнику М113, а также экипировала уже 500 украинских военнослужащих.
Напомним, Франция отправит более тысячи тонн гуманитарных грузов в Украину через порт Констанца в Румынии.