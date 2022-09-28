Литва передаст Украине зимнюю форму примерно на 2 миллиона евро. В общей сложности этого хватит на 25 тысяч украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, цитирует Delfi.

Министр считает, что антизападная риторика и ядерные угрозы президента России Владимира Путина - попытка удержать страны Запада от поддержки Украины. Однако Анушаускас уверяет, что поддержка Литвы остается значительной.

По его словам, уже сейчас сумма помощи от Литвы вооружением и другой военной техникой составляет около 209 миллионов евро. В частности, Литва передала гаубицы калибра 105 мм и бронетехнику М113, а также экипировала уже 500 украинских военнослужащих.

Напомним, Франция отправит более тысячи тонн гуманитарных грузов в Украину через порт Констанца в Румынии.