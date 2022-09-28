Франция отправит более тысячи тонн гуманитарных грузов в Украину через порт Констанца в Румынии.

Об этом сообщают в Министерстве Европы и иностранных дел страны.

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна 28 сентября отправится в Марсель, чтобы принять участие в запуске операции «Лодка для Украины».

Что войдет в список помощи:

гражданская безопасность: 15 пожарно-спасательных автомобилей, из них пять подержанных и 10 новых; восемь полужестких моторных лодок; 19 тонн техники (спасательного, очистного и защитного снаряжения);

медицинская помощь: 25 тонн экстренных и реанимационных препаратов, а также медицинский автомобиль, оснащенный мобильным радиологическим аппаратом;

продовольственная помощь: 60 тысяч продовольственных пайков (двухразовое питание), 48 тонн готовых блюд, 13 тонн молока;

аварийно-восстановительное оборудование: пять генераторов, строительные материалы и брезент.

Франция также пришлет более 200 метров аварийных мостов для реабилитации гражданской инфраструктуры Украины: три сборных моста и три модульных металлических моста (один из них будут транспортировать из Франции автомобилем).

Напомним, за последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз.