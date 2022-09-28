Франция отправит более тысячи тонн гуманитарных грузов в Украину через порт Констанца в Румынии.
Об этом сообщают в Министерстве Европы и иностранных дел страны.
Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна 28 сентября отправится в Марсель, чтобы принять участие в запуске операции «Лодка для Украины».
Что войдет в список помощи:
Франция также пришлет более 200 метров аварийных мостов для реабилитации гражданской инфраструктуры Украины: три сборных моста и три модульных металлических моста (один из них будут транспортировать из Франции автомобилем).
Напомним, за последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз.
Франция отправит более тысячи тонн гуманитарных грузов в Украину через порт Констанца в Румынии.
Об этом сообщают в Министерстве Европы и иностранных дел страны.
Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна 28 сентября отправится в Марсель, чтобы принять участие в запуске операции «Лодка для Украины».
Что войдет в список помощи:
Франция также пришлет более 200 метров аварийных мостов для реабилитации гражданской инфраструктуры Украины: три сборных моста и три модульных металлических моста (один из них будут транспортировать из Франции автомобилем).
Напомним, за последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз.