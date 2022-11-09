Нефтедобывающая компания «Укрнафта» заявляет, что ее центральный офис заблокировали неизвестные вооруженные люди.

Об этом заявила пресс-служба компании.

— Начиная с 20.00 08.11.2022 работа центрального офиса ПАО «Укрнафта» была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией — сказано в заявлении.

В компании говорят, что представители акционеров НАК «Нафтогаз» и Минобороны Украины не предоставили документы о работе компании в новом формате или решение суда, санкционирующее проведение силовых действий.

Министерство обороны на компания «Нефтегаз», которой принадлежат 50%+1 акция «Укрнафты», пока не комментировали это заявление.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнефть», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».