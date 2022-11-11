По всей России чиновники негласно проверяют и ремонтируют бомбоубежища, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, проверяют подвалы и другие охраняемые объекты, ремонтируют и очищают неиспользуемые с советских времен сооружения.

Официально об этом объявлено не было и это не обусловлено какими-либо конкретными угрозами или планами использования инфраструктуры гражданской обороны.

Bloomberg указывает, что восстановление бомбоубежищ является еще одним примером того, как вторжение России в Украину, которое длится уже девятый месяц, вызывает большую милитаризацию российского общества.

В ряде российских регионов вблизи зоны боевых действий официальные лица публично подтвердили проверку бомбоубежищ.



Но проверка и зачистка объектов гражданской обороны, которые в советское время были возведены в подвалах многоквартирных домов, школ и государственных учреждений, проходят в городах страны. Информация о некоторых из них иногда просачивалась в социальные сети. Местные власти отрицали эти данные.

По последним данным российского «Левада-Центра», в октябре 74% опрошенных россиян поддерживали действия российских военных в Украине. Лишь 9% заявили, что категорически не поддерживают (11% – скорее не поддерживают), что меньше, чем в феврале 2022 года, когда таким образом высказалось 15% опрошенных.