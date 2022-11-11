Российским силам, вероятно, понадобятся месяцы, чтобы накопить количество систем высокоточного оружия, которое позволит вернуться к темпам ударов, как в середине октября.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По его данным, россиянам трудно поддерживать взятый темп уничтожения украинской инфраструктуры, ведь они сильно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия.

По мнению аналитиков, Владимир Путин отдал приказ бомбить украинскую критическую инфраструктуру, чтобы выслужиться перед российским провоенным националистическим лагерем, который последовательно требует эскалации в Украине.

Со снижением темпов бомбардировки возобновится и критика Владимира Путина.

При этом, отмечают эксперты, россияне смогут повредить важнейшую украинскую инфраструктуру, но вряд ли смогут нанести решающий и долговременный ущерб.

Ранее сообщалось, что Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются накопить запасы для нового массированного удара по Украине.