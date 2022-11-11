Соединенные Штаты Америки хотят приобрести у Южной Кореи артиллерийские снаряды для Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По его данным, Вашингтон хочет отправить в Украину южнокорейские артиллерийские снаряды 155 мм. На них потратят средства Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), однако пока неизвестно, будут ли боеприпасы поступать через территорию США.

По данным Wall Street Journal , речь идет о покупке 100 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что и дальше не будет оказывать летальную помощь Украине, а переговоры ведутся «исходя из того, что США являются конечным потребителем».

— Чтобы компенсировать дефицит запасов 155 мм боеприпасов в США, между американскими и корейскими компаниями продолжаются переговоры по экспорту боеприпасов, — говорится в заявлении южнокорейского министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Южную Корею предоставить оружие, которое, по его словам, будет «незаменимым».

Напомним, США могут передать Украине свои более старые системы ПВО HAWK для защиты неба над Украиной от ударов войск РФ по гражданской и критической инфраструктуре.