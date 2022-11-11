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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла критике Венгрию за блокирование финансовой помощи ЕС Украине на €18 миллиардов.
Об этом сообщает Politico.
— Мы оказались в ситуации, когда спасаем жизнь именно при финансовой поддержке Европы, — сказала Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине и призвала одобрить пакет помощи «потому что зима не за горами».
Европейская комиссия 9 ноября предложила пакет поддержки на 18 миллиардов евро, чтобы помочь Украине сохранить экономику на плаву в течение следующего года и восстановить критически важную инфраструктуру. По словам трех чиновников, на встрече послов ЕС в тот день Венгрия заявила, что не может поддержать пакет помощи. Это создает потенциально роковое препятствие, поскольку деньги для Украины не могут выделить без поддержки всех 27 стран ЕС — из-за бюджетных правил, требующих единодушия. Представитель постоянного представительства Венгрии в ЕС не ответил на запрос о комментариях.
Накануне, 8 ноября, министр финансов Венгрии Михай Варга попытался оправдать противодействие пакету помощи ЕС: «Венгрия готова поддержать Украину, но мы не хотим вносить свой вклад в какой-то новый кредит, который будет принят ЕС».
Такая позиция Венгрии вызвала разочарование в Брюсселе, Берлине и в других столицах ЕС. Четыре чиновника и дипломаты ЕС заявили Politico, что они рассматривают блокирование Будапештом помощи Украине как тактику шантажа, чтобы добиться для себя более 13 миллиардов евро — ЕС может в декабре приостановить выделение Венгрии этих средств, если страна не решит свои проблемы с демократией и верховенством права.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече перед своими сторонниками произнес пророссийскую и антиевропейскую речь. Он в частности спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что постарается не дать ЕС продлить санкции против России.
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла критике Венгрию за блокирование финансовой помощи ЕС Украине на €18 миллиардов.
Об этом сообщает Politico.
— Мы оказались в ситуации, когда спасаем жизнь именно при финансовой поддержке Европы, — сказала Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине и призвала одобрить пакет помощи «потому что зима не за горами».
Европейская комиссия 9 ноября предложила пакет поддержки на 18 миллиардов евро, чтобы помочь Украине сохранить экономику на плаву в течение следующего года и восстановить критически важную инфраструктуру. По словам трех чиновников, на встрече послов ЕС в тот день Венгрия заявила, что не может поддержать пакет помощи. Это создает потенциально роковое препятствие, поскольку деньги для Украины не могут выделить без поддержки всех 27 стран ЕС — из-за бюджетных правил, требующих единодушия. Представитель постоянного представительства Венгрии в ЕС не ответил на запрос о комментариях.
Накануне, 8 ноября, министр финансов Венгрии Михай Варга попытался оправдать противодействие пакету помощи ЕС: «Венгрия готова поддержать Украину, но мы не хотим вносить свой вклад в какой-то новый кредит, который будет принят ЕС».
Такая позиция Венгрии вызвала разочарование в Брюсселе, Берлине и в других столицах ЕС. Четыре чиновника и дипломаты ЕС заявили Politico, что они рассматривают блокирование Будапештом помощи Украине как тактику шантажа, чтобы добиться для себя более 13 миллиардов евро — ЕС может в декабре приостановить выделение Венгрии этих средств, если страна не решит свои проблемы с демократией и верховенством права.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече перед своими сторонниками произнес пророссийскую и антиевропейскую речь. Он в частности спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что постарается не дать ЕС продлить санкции против России.