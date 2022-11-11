Служба безопасности Украины установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, координирующего российские диверсионно-разведывательные группы на Донецком направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Речь идет о «герое России», генерал-майоре с позывным «Сторож». Еще в 2014 году его отправили в Украину для работы с террористической организацией ДНР. Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российских спецназовцев, действовавших против украинских сил АТО.

Он командовал российскими диверсантами во время захвата Славянска группировкой игоря горкина (стрелковая), а в начале полномасштабного вторжения России в Украину получил задачу организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли десантники РФ и боевики ДНР.

Российскому генерал-майору сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате следственно-оперативных действий установлены личности еще восьми организаторов незаконных «референдумов» во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей.