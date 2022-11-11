Служба безопасности Украины установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, координирующего российские диверсионно-разведывательные группы на Донецком направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Речь идет о «герое России», генерал-майоре с позывным «Сторож». Еще в 2014 году его отправили в Украину для работы с террористической организацией ДНР. Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российских спецназовцев, действовавших против украинских сил АТО.
Он командовал российскими диверсантами во время захвата Славянска группировкой игоря горкина (стрелковая), а в начале полномасштабного вторжения России в Украину получил задачу организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли десантники РФ и боевики ДНР.
Российскому генерал-майору сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате следственно-оперативных действий установлены личности еще восьми организаторов незаконных «референдумов» во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей.
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Служба безопасности Украины установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, координирующего российские диверсионно-разведывательные группы на Донецком направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Речь идет о «герое России», генерал-майоре с позывным «Сторож». Еще в 2014 году его отправили в Украину для работы с террористической организацией ДНР. Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российских спецназовцев, действовавших против украинских сил АТО.
Он командовал российскими диверсантами во время захвата Славянска группировкой игоря горкина (стрелковая), а в начале полномасштабного вторжения России в Украину получил задачу организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли десантники РФ и боевики ДНР.
Российскому генерал-майору сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате следственно-оперативных действий установлены личности еще восьми организаторов незаконных «референдумов» во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей.