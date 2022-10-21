В результате следственно-оперативных действий установлены еще восемь организаторов незаконных «референдумов» во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей.

Злоумышленники добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вошли в состав местных оккупационных администраций, где их задачей было фабриковать результаты фейкового плебисцита, сообщает пресс-служба СБУ.

В Херсонской области задокументирована преступная деятельность семи жителей Генического района, которые согласились на «предложение» агрессоров возглавить так называемые «избирательные комиссии» в райцентре и поселке Новоалексеевка.

— Находясь на должностях они занимались подготовкой к проведению псевдоголосования. Установлено, что коллаборанты организовывали функционирование незаконных «избирательных участков», в том числе подбирали «персонал» и снабжали его оргтехникой, говорится в сообщении.

Кроме того, вражеские приспешники формировали так называемые «реестры избирателей», в которые «вписывали» граждан, выехавших за пределы области. Таким образом, они искусственно «накручивали» явку людей и количество голосов на фейковых мерах кремля.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении за:

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору),

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила одного из организаторов незаконного референдума, призвавшего местных жителей к участию в проведении референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.