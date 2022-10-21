В результате следственно-оперативных действий установлены еще восемь организаторов незаконных «референдумов» во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей.
Злоумышленники добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вошли в состав местных оккупационных администраций, где их задачей было фабриковать результаты фейкового плебисцита, сообщает пресс-служба СБУ.
В Херсонской области задокументирована преступная деятельность семи жителей Генического района, которые согласились на «предложение» агрессоров возглавить так называемые «избирательные комиссии» в райцентре и поселке Новоалексеевка.
— Находясь на должностях они занимались подготовкой к проведению псевдоголосования. Установлено, что коллаборанты организовывали функционирование незаконных «избирательных участков», в том числе подбирали «персонал» и снабжали его оргтехникой, говорится в сообщении.
Кроме того, вражеские приспешники формировали так называемые «реестры избирателей», в которые «вписывали» граждан, выехавших за пределы области. Таким образом, они искусственно «накручивали» явку людей и количество голосов на фейковых мерах кремля.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении за:
ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору),
ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Служба безопасности Украины разоблачила одного из организаторов незаконного референдума, призвавшего местных жителей к участию в проведении референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.
В результате следственно-оперативных действий установлены еще восемь организаторов незаконных «референдумов» во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей.
Злоумышленники добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вошли в состав местных оккупационных администраций, где их задачей было фабриковать результаты фейкового плебисцита, сообщает пресс-служба СБУ.
В Херсонской области задокументирована преступная деятельность семи жителей Генического района, которые согласились на «предложение» агрессоров возглавить так называемые «избирательные комиссии» в райцентре и поселке Новоалексеевка.
— Находясь на должностях они занимались подготовкой к проведению псевдоголосования. Установлено, что коллаборанты организовывали функционирование незаконных «избирательных участков», в том числе подбирали «персонал» и снабжали его оргтехникой, говорится в сообщении.
Кроме того, вражеские приспешники формировали так называемые «реестры избирателей», в которые «вписывали» граждан, выехавших за пределы области. Таким образом, они искусственно «накручивали» явку людей и количество голосов на фейковых мерах кремля.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении за:
ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору),
ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Служба безопасности Украины разоблачила одного из организаторов незаконного референдума, призвавшего местных жителей к участию в проведении референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.