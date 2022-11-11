Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

— Во время опрокидывания на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потери личного состава, вооружения, техники и материальные средства российской группировки не допущены, – говорится в сообщении.

Сообщается, что уход российских захватчиков завершился в 5 утра 11 ноября.

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили город Снигиревка Николаевской области . Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Также во время наступления ВСУ на Херсонском направлении 9 ноября удалось уволить 12 населенных пунктов, что подтвердил Генштаб утром 11 ноября и обнародовал перечень.

Так, удалось освободить Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. Наступление на этом направлении продолжается. Поэтому из соображений безопасности операции официально результаты будут обнародованы впоследствии.