Петр Порошенко вместе с волонтерами ОО «Дело Громад» подготовили очередной груз для восточного фронта.

Как объясняет он, на днях побывавший в подразделениях на южном направлении, помощь ВСУ не прекращается ни на мгновение, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

— Мы делаем все возможное, чтобы каждый день мы поддерживали Вооруженные Силы и наступление ВСУ. Потому что каждый день сейчас освобождаются населенные пункты, в том числе в Херсонской области, и мы должны согреть, накормить, вооружить наших славных воинов. По традиции у нас идут 20 дизельных генераторов – самый большой дефицит сейчас. Идут бензопилы – это тоже нужно для обустройства позиций. Традиционные карематы, спальники, продукция «РОШЕН», буржуйки, трубы – также дефицитная продукция, – сказал Петр Порошенко.

Также для десантников, получивших в августе от Фонда Порошенко и ОО — «Дело Громад» 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, везут комплекты шин. «Это шины для наших «Шилдов». Мы продолжаем заботиться об их состоянии, и я счастлив, что нам удалось раздобыть шины. На следующей неделе приходят еще 15 комплектов, – отметил он.

Пятый президент также показал машины, отправляющиеся на фронт.

— Там бронированный микроавтобус, который идет в подразделение разведки. Это грузовики DAF, которые уже завтра вы увидите на Востоке. Мы сделаем так, чтобы у большинства бригад были грузовики, артиллерийские тягачи, укомплектованные ЗУшками для зенитной защиты. Это машина скорой помощи с сверхсовременным оборудованием, с аппаратом искусственной вентиляции легких и дефибриллятором, с очень сложной аппаратурой. Когда удается купить пикапы, они тоже идут к нашим бойцам.

Он также сообщил, что в 25 бригаду передадут еще один мобильный комплекс для бытовых нужд.

На фронт поедут также дроны Autel и буржуйки. Общая сумма помощи, которую на этот раз передают на восток, составляет почти 10 млн грн. Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму средств, перечисленную украинцами на счета ОО «Дело Громад».

— Все это сочетание ваших и моих усилий для того, чтобы значительно повысить эффективность помощи Вооруженным Силам Украины. Использование каждой вашей копейки, наиболее эффективно доходит до украинского воина, — пояснил он.

Ранее Петр Порошенко показал эксклюзивные кадры южного фронта.