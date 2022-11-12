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Умеренная пришедшая к власти на последних парламентских выборах в сентябре партия Швеции выступает против размещения на территории страны ядерного оружия после вступления в Североатлантический Альянс.
Как сообщает Европейская правда, об этом в интервью агентству TT заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.
По словам Биллстрема, Швеция, как и Дания с Норвегией, в одностороннем порядке объявят о том, что не допустит размещения ядерного оружия на своей территории.
— Это еще долгосрочная позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались изменять условия заявки (на членство в НАТО), поданной предыдущим правительством, – сказал он.
Ранее глава вооруженных сил Швеции Микаэль Байден порекомендовал стране на начальном этапе воздержаться от любых оговорок о сотрудничестве в сфере ядерного оружия: «Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом НАТО, только создает препятствия и трения».
Ранее президент Финляндии Сауле Нииностио также заявил, что страна после вступления в НАТО не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, и нет никаких признаков того, что кто-то это ей предлагает.
Финляндия и Швеция в мае вместе подали заявку на членство в НАТО. Ее уже ратифицировали все страны Альянса, кроме Венгрии и Турции. Последняя выдвигает претензии к Швеции из-за, по ее мнению, недостаточной борьбы с терроризмом.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Умеренная пришедшая к власти на последних парламентских выборах в сентябре партия Швеции выступает против размещения на территории страны ядерного оружия после вступления в Североатлантический Альянс.
Как сообщает Европейская правда, об этом в интервью агентству TT заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.
По словам Биллстрема, Швеция, как и Дания с Норвегией, в одностороннем порядке объявят о том, что не допустит размещения ядерного оружия на своей территории.
— Это еще долгосрочная позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались изменять условия заявки (на членство в НАТО), поданной предыдущим правительством, – сказал он.
Ранее глава вооруженных сил Швеции Микаэль Байден порекомендовал стране на начальном этапе воздержаться от любых оговорок о сотрудничестве в сфере ядерного оружия: «Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом НАТО, только создает препятствия и трения».
Ранее президент Финляндии Сауле Нииностио также заявил, что страна после вступления в НАТО не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, и нет никаких признаков того, что кто-то это ей предлагает.
Финляндия и Швеция в мае вместе подали заявку на членство в НАТО. Ее уже ратифицировали все страны Альянса, кроме Венгрии и Турции. Последняя выдвигает претензии к Швеции из-за, по ее мнению, недостаточной борьбы с терроризмом.