Российское военное ведомство заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщают кремлевские пропагандисты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, пишет Украинская Правда.

Сообщается, что в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет.

Выполнить заказ должны в 2023 году.

Минобороны РФ официально не сообщает эту информацию.

В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России завершались испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.