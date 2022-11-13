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Российское военное ведомство заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщают кремлевские пропагандисты.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, пишет Украинская Правда.
Сообщается, что в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет.
Выполнить заказ должны в 2023 году.
Минобороны РФ официально не сообщает эту информацию.
В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России завершались испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.
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Российское военное ведомство заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщают кремлевские пропагандисты.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, пишет Украинская Правда.
Сообщается, что в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет.
Выполнить заказ должны в 2023 году.
Минобороны РФ официально не сообщает эту информацию.
В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России завершались испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.