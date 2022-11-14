Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, десять из которых оснащены минометами.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

— Дополнительная военная поддержка Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы, – написал он.

Арвидас Анушаускас отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.

M113 имеет стандартную переднемоторную компоновку с размещением моторного отделения в правой лобной части, трансмиссионного отделения в лобной части, отделения управления в лобовой части слева, а объединенного боевого и десантного отделения — в кормовой части машины.

Броневой корпус M113 является жесткой коробчатой конструкцией. Также бронетранспортеры M113 передает Украина Испания, Португалия, Дания и Австралия.

Напомним, литовские волонтеры передали ВСУ партию высокотехнологичного оборудования литовского производства для борьбы с беспилотными авиационными комплексами россиян.