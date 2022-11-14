|Швидкість вітру:
|2.4 м/с
|Схід сонця:
|06:53
|Захід сонця:
|16:19
|Температура завтра:
|+9 C°
|Швидкість вітру:
|1.9 м/с
|Схід сонця:
|07:09
|Захід сонця
|16:14
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, десять из которых оснащены минометами.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
— Дополнительная военная поддержка Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы, – написал он.
Арвидас Анушаускас отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.
M113 имеет стандартную переднемоторную компоновку с размещением моторного отделения в правой лобной части, трансмиссионного отделения в лобной части, отделения управления в лобовой части слева, а объединенного боевого и десантного отделения — в кормовой части машины.
Броневой корпус M113 является жесткой коробчатой конструкцией. Также бронетранспортеры M113 передает Украина Испания, Португалия, Дания и Австралия.
Напомним, литовские волонтеры передали ВСУ партию высокотехнологичного оборудования литовского производства для борьбы с беспилотными авиационными комплексами россиян.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, десять из которых оснащены минометами.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
— Дополнительная военная поддержка Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы, – написал он.
Арвидас Анушаускас отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.
M113 имеет стандартную переднемоторную компоновку с размещением моторного отделения в правой лобной части, трансмиссионного отделения в лобной части, отделения управления в лобовой части слева, а объединенного боевого и десантного отделения — в кормовой части машины.
Броневой корпус M113 является жесткой коробчатой конструкцией. Также бронетранспортеры M113 передает Украина Испания, Португалия, Дания и Австралия.
Напомним, литовские волонтеры передали ВСУ партию высокотехнологичного оборудования литовского производства для борьбы с беспилотными авиационными комплексами россиян.