Президент США Джо Байден приветствовал украинцев с деоккупацией Херсона. Он подчеркнул, что США не будут вовлечены в какие-либо переговоры о мире в Украине без Украины.

В понедельник, 14 ноября, на саммите G20 он подчеркнул, что это значимая победа для Украины. США также продолжат и дальше поддерживать Украину, сообщает CNN.

— Прежде всего, это была значимая, значимая победа для Украины, и я не могу не поздравить мужество, решительность и боеспособность украинского народа и украинских военных, – говорит Джо Байден.

Он добавил, что решение о начале переговоров по миру Украина должна принимать самостоятельно.

— Я ясно дал понять, что мы продолжим предоставлять возможность украинскому народу защищать себя, и мы не собираемся начинать какие-либо переговоры. В Украине нет ничего без Украины, это решение должно принять Украина, – заявил он.

Напомним, украинская армия с начала недели уволила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.