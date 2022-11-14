Армия США заключила с компанией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму более 520 миллионов долларов на поставку управляемых реактивных систем залпового огня (HIMARS) для пополнения американских арсеналов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNBC.

— Этот контракт позволяет нам пополнить наши собственные запасы, одновременно обеспечивая критически важные возможности для наших союзников и международных партнеров, – объяснил помощник министра обороны США по закупкам Дуглас Буш.

В последние месяцы Пентагон передал Украине примерно 20 реактивных систем залпового огня HIMARS для борьбы с Россией.

И украинская, и американская стороны сходятся в том, что HIMARS стали одним из важных факторов перелома войны в пользу Киева, поскольку позволили поражать позиции российских войск в тылу.

В конце сентября США объявили о пакете военной помощи, в который вошли 18 РСЗО, но в Пентагоне уточнили, что на их поставки понадобится несколько лет.