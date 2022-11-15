Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Китай представляет угрозу Великобритании, но диалог с Пекином о глобальных проблемах, таких как изменение климата и война России против Украины, также был правильным.

Об этом сообщает Reuters.

— Мне ясно, что Китай является системным вызовом как нашим ценностям, так и нашим интересам, и является единственной наибольшей государственной угрозой нашей экономической безопасности, и поэтому правильно, что мы делаем шаги, необходимые для собственной защиты, — сказал Риши Сунак Sky News в кулуарах G20.

Риши Сунак также сказал, что надеется, что сможет встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином во время саммита в Индонезии.

— Если мы хотим решить большие глобальные проблемы, такие как здравоохранение, Россия и Украина, восстановление мировой экономики или изменение климата, важно вести диалог и взаимодействовать с Китаем в рамках решения этих проблем, — сказал Риши Сунак.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов объявить о крупном газовом соглашении с США после саммита COP27 по изменению климата. Лондон надеется, что Соединенные Штаты пообещают около 10 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующего года.