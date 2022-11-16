Добыча нефти в России в 2023 году может оставить пласты ниже 10 миллионов баррелей в день из-за того, что РФ возможно трудно найти новые рынки для сбыта нефти после введения в действие европейского запрета на импорт.

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, сообщает Bloomberg .

Агентство указывает, что Россия перенаправляла более миллиона баррелей в день в Индию, Китай и Турцию, поскольку многие ее традиционные потребители отказались после вторжения в Украину. Однако в последнее время поток в эти страны стабилизировался, что вызвало предположение, что они, возможно, не смогут наращивать импорт дальше.

Если их закупки останутся стабильными, остальному миру придется утроить российский импорт примерно до 3,3 миллиона баррелей в день до февраля, говорится в отчете МЭА.

В МЭА такой сценарий не считают возможным и прогнозируют, что до конца марта Россия может терять добычу около 2 млн баррелей в день по сравнению с довоенным уровнем, а в следующем году добывать в среднем всего 9,6 миллиона баррелей в день.

Согласно подсчетам Bloomberg, в январе-октябре этого года добыча в России в среднем составила около 10,7 млн баррелей в день.

ЕС намерен запретить импорт большинства российской сырой нефти 5 декабря, а нефтепродуктов – с 5 февраля. Это не только создаст производственные риски для России, но и усугубит трудности поставок в регионе, поскольку альтернативные источники топлива могут быть недоступны в достаточном объеме, чтобы восполнить пробел.

Также блок запретит танкерам под флагом ЕС перевозить российские грузы и запретит предоставление морских услуг, включая страхование, судам третьих сторон, участвующих в торговле. Это может еще больше усложнить перенаправление потоков российской нефти из Европы.

В МЭА заявляют, что покупатели и продавцы баррелей намерены расширить использование «теневой торговли, включая перевалку в открытом море с помощью «темных» танкеров».

Согласно октябрьским данным, Москве предстоит найти новые рынки для примерно 1,5 млн баррелей сырой нефти и 1 млн баррелей нефтепродуктов в день, по данным МЭА.

Напомним, российское вторжение в Украину отвергло экономику России на четыре года назад в первом квартале после нападения, что стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории.