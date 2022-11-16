Европейская комиссия официально предложила Совету ЕС принять решение, чтобы разрешить Болгарии, Румынии и Хорватии в полной мере участвовать в Шенгенской зоне.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ЕК.

«Комиссия призывает Раду принять необходимые решения без дальнейших промедлений, чтобы позволить Болгарии, Румынии и Хорватии полноценно участвовать в Шенгенской зоне», - говорится в сообщении.

На протяжении многих лет эти государства-члены внесли значительный вклад в функционирование Шенгенской зоны, в частности во время пандемии коронавируса и недавно, когда столкнулись с беспрецедентными последствиями войны в Украине.

Хотя эти три страны уже частично связаны с правилами Шенгенской зоны, внутренний пограничный контроль с этими государствами-членами не был отменен, и поэтому они не пользуются всеми преимуществами, которые приносит пребывание в Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

Болгария и Румыния успешно завершили процесс присоединения к Шенгенскому соглашению в 2011 году. Совет ЕС признал завершение процесса, но уже более 11 лет не было принято ни одного решения об отмене внутренних границ.

Напомним, недавно Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году.