Германия выделяет 1 миллион евро неотложной помощи Фонду энергетической поддержки Украины.

Об этом сообщает в Twitter Посольство Германии в Украине.

— В ответ на неоднократные атаки России на украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру Федеральное министерство иностранных дел Германии обеспечивает немедленную экстренную помощь в размере 1 млн евро, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 3 млрд шведских крон (287 млн долларов). Это самый большой на сегодняшний день оборонный пакет, включающий систему ПВО, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.