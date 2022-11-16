Сегодня российские военные обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате обстрелов погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора.

Отмечается, что 16 ноября оккупанты обстреляли Купянск. В результате попадания по дому погибла 76-летняя владелица дома.

Также под вражеский огонь попали прокуроры и следователи, которые в это время проводили эксгумацию тела человека, погибшего в Купянске в результате артиллерийского обстрела города российскими военными 15 сентября.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал о местах для пыток, которые устроили оккупанты на Юге Украины.