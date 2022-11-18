Власти Израиля позволили странам-членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, а также профинансировали закупку «стратегических материалов» для Украины.

Об этом пишет УП со ссылкой на израильские СМИ.

«Министерство обороны недавно смягчило свои рекомендации и согласилось с тем, что члены НАТО, такие как Великобритания, могут поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнем», - говорится в сообщении Haaretz.

Также издание выяснило, что под давлением американской администрации Израиль недавно согласился профинансировать стратегические материалы на миллионы долларов для помощи Украине.

По данным трех высокопоставленных европейских дипломатических чиновников, американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи.

После переговоров между правительствами двух стран стороны решили, что Израиль профинансирует стратегические материалы.

Сообщается, что платеж на сумму в несколько миллионов долларов был перечислен стране-члену НАТО, активно участвующей в поставке военной техники в Украину. Эта страна закупила стратегические материалы и отправила их на Украину.

О каких именно материалах идет речь, изданию неизвестно.

Отмечается, что Израиль попросил все участвующие в соглашении по продаже стратегических материалов стороны не разглашать его публично, чтобы «не разозлить Путина».

На фоне активного использования Россией иранских дронов Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО. По данным СМИ, в ноте Украина попросила о помощи такими системами, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David Sling, Arrow Interceptor. Также Израиль просят о поддержке в подготовке украинских военных.