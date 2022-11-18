Мэр Николаева Александр Сенкевич опасается, что после завершения войны молодежь может не вернуться в город.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Лохматову специально для «НВ».

— Хуже всего, что может произойти в этой ситуации, это то, что на самом деле сюда не будет возвращаться молодежь — как в Николаев, так и вообще в Украину. Люди постарше больше «приросли корнями» к своим местам, а молодые легко меняют свои приоритеты. Они гибче и могут остаться там, куда они перебрались. И это будет большой челлендж для всех нас — создать здесь условия для обучения, для карьерного роста, создание рабочих мест, чтобы людей вернуть, чтобы им здесь было интересно. Но важно, чтобы они тоже понимали, что они украинцы, и что никто кроме них эту страну не будет восстанавливать, – говорит городской голова.