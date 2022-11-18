Россия, вероятно, раньше времени накопила микрочипы и другие технологии для изготовления ракет «Калибр» и «Искандер» еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что украинские и западные спецслужбы подчеркивают, что запасы ракет в РФ уменьшаются. Однако массированный ракетный обстрел Украины на этой неделе вызывает вопрос к этим заявлениям.

Как отмечает The New York Times, микроэлектронные компоненты двойного назначения РФ могли получить через третьи стороны. Речь идет о компаниях или странах, которые были готовы рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.

Аналитики отмечают, что производство Россией «Искандеров» и «Калибров» продолжается и сейчас. Микрочипы и другие необходимые технологии, необходимые для изготовления высокоточных ракет, были накоплены РФ еще до вторжения.

6 сентября в Politico отметили, что Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. При этом США и союзники контролируют возможные источники поставок. Джеймс Бирн, директор отдела разведки и анализа открытых источников в ведущем аналитическом центре по вопросам обороны и безопасности RUSI, сказал, что Россия, вероятно, годами скупала запасы западных микрочипов и другого необходимого оборудования, но сейчас оно может закончиться.