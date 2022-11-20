В России стали готовиться к возможному государственному перевороту. В центре Москвы еще 26 октября появилась боевая техника и вооруженные люди, которые в Федеральной службе охраны (ФСО) объяснили проведением так называемых планово-тактических учений по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти.

На самом деле, как пишет оппозиционное российское издание The Insider, которое получило доступ к документу, охрана Владимира Путина просто готовится защищать диктатора от переворота, и эти тактические учения — небольшая часть спецмер на случай перевода ФСО в режим военного времени.

В документе говорится, что у защитников первых лиц РФ в случае госпереворота могут возникнуть подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и волнение за свою жизнь.

Как пишет The Insider, в РФ боятся, что против кремлевских властей будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз.

Чтобы этого избежать, ФСО предлагает использовать «контрнавивание», проведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками и еженедельные политзанятия, а также коллективное посещение храма. Кроме того, агенты иностранных разведок, которые будут осуществлять госпереворот, могут добраться до родственников офицеров. Особый акцент делают на том, что у «врага» есть гипнотические способности.

Помимо соцсетей и гипноза в России считают, что противник намерен применить более «изощренные» методы: программные и аппаратные закладки, содержащие функции создания звуковых и визуальных эффектов, психокорректирующие игры, а также химические и биологические рецептуры психологического действия.

За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов, входящий в особо засекреченные сотрудники охраны и открытую информацию о нем крайне мало.

По данным СМИ, генерал якобы не только отличается повышенной бдительностью, но и внимательно прислушивается к советам астрологов и экстрасенсов.

— Некоторые из них были консультантами у начальника личной охраны Ельцина Александра Коржакова, затем следующего Евгения Мурова, а теперь дают прогнозы и советы нынешнему руководству ФСО, — пишет издание.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.