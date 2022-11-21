Матч сборной Англии против сборной Ирана на Чемпионате мира 2022 года: чего ожидать от поединка 21-го ноября?

Британская сборная существенно испортила свой авторитет, не выиграв ни одного поединка в рамках Лиги наций и по итогу вылетев в лигу В. Персы квалифицировались на будущий форум с первой строчки на азиатском континенте, а в контрольных встречах Иран выиграл два матча, при одной ничьей и двух поражениях.

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Букмекеры предпочитают европейскую сборную, что составляет 71% вероятности успеха, тогда как победа представителя Азии оценивается в 9%. Наиболее вероятным итогом на табло-трейдеры видят счет 1:0 в пользу британской сборной за коэффициент 4.15.

Встреча сборной Англии и Ирана состоится на арене «Халифа Интернешнел Стедиум» (Доха, Катар). Противостояние начнется в понедельник, 21 ноября, в 15:00 по киевскому времени.